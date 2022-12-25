Легкий морозец обещали сегодня жителям Карелии

Погода в Карелии сегодня будет довольно комфортной. Температура воздуха днем -2, -7 градусов, а местами до -10 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер юго-западный и западный, умеренный, но местами порывистый. Облачно, но с прояснениями, местами небольшой снег, но в целом без осадков.

Температура воздуха в Петрозаводске днем -4, -6 градуса. Атмосферное давление будет расти. // фото: freepik.com