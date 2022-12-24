Небольшой снег местами и легкий мороз обещали жителям Карелии

Погода в Карелии завтра, в воскресенье, будет довольно комфортной для зимы. Температура воздуха ночью в районах республики -5, -10 градусов, местами до -17 градусов, сообщили в Гидрометцентре РК.

Днем слегка потеплеет, будет -2, -7 градусов, а местами до -10 градусов. Ветер юго-западный и западный, умеренный, но местами порывистый. Облачно, но с прояснениями, местами небольшой снег, но в целом без осадков.

Температура воздуха в Петрозаводске ночью будет -6, -8 градусов, днем -4, -6 градуса. Атмосферное давление будет расти. // фото: freepik.com