24 декабря 2022, 09:00
После оттепели снова в зиму - прогноз погоды на сегодня в Карелии
Синоптики обещают до минус 11 сегодня по Карелии
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение дня понизится до -5, -7.
В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -6, -11, по юго-востоку 0,-5.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале днем -5;
В Кондопоге, Пудоже днем +1;
В Медвежьегорске, Олонце днем 0;
В Сегеже днем -4;
В Суоярви днем -3. // фото unsplash.com