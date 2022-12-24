После оттепели снова в зиму - прогноз погоды на сегодня в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение дня понизится до -5, -7.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -6, -11, по юго-востоку 0,-5.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале днем -5;

В Кондопоге, Пудоже днем +1;

В Медвежьегорске, Олонце днем 0;

В Сегеже днем -4;

В Суоярви днем -3. // фото unsplash.com