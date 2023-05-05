Сегодня по Петрозаводску проедет троллейбус Победы

В троллейбусе №6 с бортовым номером 421 будут звучать песни и стихи о войне, пассажирам подарят георгиевские ленточки и жиравлики счастья. Об этом сообщается в паблике карельского кадетского корпуса им. Александра Невского. Акция посвящена 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Троллейбус Победы выйдет на линию 5 мая в 14:59 от остановки станция Товарная и проследует до улицы Корабелов, а затем обратно. Учащиеся карельского кадетского корпуса имени Александра Невского будут исполнять произведения военных лет (0+).

На протяжении семи лет агитбригада карельского кадетского корпуса дважды в год проводит патриотическую акцию «Троллейбус Победы». // фото из сообщества Карельского кадетского корпуса им. Александра Невского