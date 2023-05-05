Школа в Деревянке станет самой современной сельской школой в Карелии

Глава Администрации Прионежского района Григорий Шемет в прямом эфире в рамках проекта «ЦУР объясняет» обсудил ход работ по строительству школы в п. Деревянка и предложения подрядчика об улучшении проекта.

По словам Шемета, строящаяся уже много лет школа станет одной из лучших в республике. В этом помогает новый местный подрядчик и непосредственное участие в проекте Артура Парфенчикова.

Работы практически уже завершены. Сейчас происходит укомплектование школы всем необходимым оборудованием. На стройке работает наш карельский подрядчик. К строительству школы подошел творчески. Какие-то изменения в изначальный проект вносили по инициативе подрядчика, что ни коем образом не ухудшило, а только улучшило, я считаю, качество данной школы,

– заявил Шемет.

Напомним, что Глава Карелии, выступая с отчетом о работе Правительства, назвал школу в Деревянке «чудо-школой», которая имеет все шансы стать одной из лучших сельских школ в стране.

Полную версию эфира с Григорием Шеметом можно посмотреть по ссылке.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении, экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.