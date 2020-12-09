Сегодня ночью на границе Ленобласти и Карелии засняли северное сияние

Морозной ночью 9 декабря на границе Ленинградской области и Карелии сняли северное сияние, сообщает Интернет-телевидение «Piter.TV»

В ролике видно, как меняется ночное небо с восходом луны, как движется Млечный путь. Два часа уложились всего в половину минуты. До этого северное сияние на территории Ленобласти видели в конце ноября.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Астро Фото Болото" (Катя Стрельникова)

Фото – скриншот с видео