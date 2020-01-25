Сегодня некоторые жители Карелии смогут бесплатно посетить выставку

25 января в Городском выставочном зале пройдет день бесплатного посещения выставки «Авангард. ХХ век». Свободный доступ к экспозиции получат дети и подростки (моложе 18 лет), инвалиды и солдаты срочной службы.

На выставке представлены работы всемирно известных художников – Сальвадора Дали, Рене Магритта, Хуана Миро, Марка Шагал, Василия Кандинского, а также их последователей. Более 50 литографий из частных коллекций продемонстрируют посетителям эволюцию изобразительного искусства в XX веке.

Здесь можно увидеть такие направления, как абстракционизм, сюрреализм, экспрессионизм и оп-арт. Подробности о каждом из них ждут посетителей на специально подготовленных информационных стендах. Они же содержат и биографическую справку о художниках, чьи произведения представлены в экспозиции.

Экспозиция будет доступна до 16 февраля. Режим работы зала со вторника по воскресенье – с 12.00 до 19.00.

Куда еще сходить на этих выходных, читайте здесь.