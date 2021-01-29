Сегодня на севере Карелии машина вылетела с дороги

29 января в 5:36 пожарные отряда противопожарной службы по Кемскому району привлекались для оказания помощи на автомобильной дороге «Кемь-Калевала», сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Кемскому району".

Автомобиль съехал с дороги в кювет в районе сотого километра автодороги, между Шомбой и Кепой. Для ликвидации последствий ДТП хватило двух пожарных и спецмашины. Пострадавших нет.

Фото из группы ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"