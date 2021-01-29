Жительницу Карелии будут судить за фиктивную прописку иностранцев

46-летнюю жительницы Сегежи, обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, в декабре 2020 года сегежанка, в нарушение закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», не имея намерений предоставлять свое жилое помещение для проживания, осуществила фиктивную постановку на учет трех граждан Республики Беларусь, работающих в подрядной организации на территории города.

Факт фиктивной постановки на учет был выявлен сотрудниками полиции Сегежского района в ходе проведения рейдовых мероприятий.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Фото с сайта res.cloudinary.com