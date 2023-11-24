Сегежанка бросила стеклянную банку в лицо свекра и ослепила его

Ссора молодой жительницы Сегежи с родителями своего молодого человека привела к печальным последствиям. Ее свекр полностью ослеп на один глаз, а сама она оказалась на скамье подсудимых, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Девушка была пьяна, в ходе конфликта не совладала с эмоциями и бросила в лицо отца любимого трехлитровую банку. Та разбилась, осколки попали в правый глаз мужчины. Из-за этого он полностью потерял зрение.

Буйную сегежанку вскоре задержали и возбудили уголовное дело. Нанесенный здоровью свекра вред оценили как средней тяжести.

В суде девушка попросила назначить предварительное слушание по уголовному делу, чтобы прекратить его в связи с примирением сторон. Однако в этом ходатайстве отказали. // фото: wirestock/ freepik.com