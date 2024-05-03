Сегежанина отправили в колонию за убийство приятеля поленом

Житель Сегежского района отправится в колонию на девять лет. Суд признал 53-летнего мужчину виновным в убийстве, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Инцидент случился в октябре 2022 года, когда двое мужчин вместе выпивали в Надвоицах в сарае. Они поссорились, обвиняемый схватил полено и несколько раз ударил оппонента по голове.

От полученных травм мужчина на месте скончался, его тело убийца спрятал в лесу.

Несколько месяцев убитый числился пропавшим без вести. В июле прошлого года около очистных сооружений в Надвоицах нашли останки неизвестного. Оказалось, что это пропавший 44-летний мужчина.

Эксперты установили, что он погиб насильственной смертью. Убийцу нашли и задержали, он признал вину. Ближайшие девять лет осужденный проведет в колонии строгого режима, так решил суд. // фото: скриншот видео СУ СКР по региону