Сегежанина лишили крупной суммы по сфабрикованному счету-фактуре

Покупка лодочного мотора обернулась финансовыми потерями для 54-летнего жителя одного из населенных пунктов Сегежского района. Мужчина стал жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Он нашел в интернете онлайн-магазин и присмотрел мотор для лодки стоимостью ниже рыночной. Сельчанин заполнил анкету: указал ФИО, контактные данные и свой электронный адрес.

Вскоре ему позвонил продавец, они договорились о покупке. Затем на электронную почту пришел счет-фактура, где были указаны реквизиты для перевода денег и несколько номеров телефонов для связи.

Сегежанин перевел 77 500 рублей, товар должны были доставить через 10 суток. Но этого не произошло, а снова связаться с продавцом не получилось.

Полицейские считают, что номера телефонов и другие указанные в счет-фактуре сведения не относятся к организации, чей товар житель района попытался приобрести. Документ был сфабрикован. // фото: «Петрозаводск говорит»