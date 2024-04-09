За смерть велосипедиста в Петрозаводске никто не наказан

Текст: Елена Малишевская

В августе прошлого года это видео потрясло жителей Петрозаводска: велосипедист ехал по пешеходному переходу недалеко от Главного рынка, его на большой скорости сбил водитель автомобиля. Через неделю 27-летний велосипедист по имени Александр умер в БСМП, не приходя в сознание. Семь месяцев велась доследственная проверка. 8 апреля бывшей жене Александра сообщили, что в возбуждении уголовного дела отказано.

Эту историю нам рассказала Дарья Никулина – она воспитывает 8-летнюю дочь Александра, других родственников у погибшего парня нет. Он сам остался сиротой в 8-летнем возрасте, его папа и мама погибли в результате несчастного случая, Александр вырос в детском доме. С Дарьей познакомились, когда им обоим было по 15 лет, рано начали жить вместе, и уже в 19 стали родителями Софьи. Последние несколько лет Александр и Дарья уже не были вместе, но жили в соседних домах, папа принимал активное участие в жизни дочери. За несколько месяцев до трагедии он купил два велосипеда – себе и Соне…

«Тогда мне попалось на глаза это видео, но у меня не екнуло сердце, не могла подумать, что это он… А на следующий день мне стали звонить с его работы, искать Сашу. Я начала обзванивать больницы, в БСМП мне сказали – да, это он, Александр в тяжелом состоянии, введен в медикаментозную кому»,

- вспоминает Дарья.

После того как Александр скончался в больнице от полученных травм, материалы по этому факту были переданы в отдел №4 СУ УМВД России по Петрозаводску. Была инициирована доследственная проверка.

«8 апреля мной было получено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.264 УК РФ, в связи с «отсутствием в деянии водителя автомобиля состава преступления».

Все семь месяцев, со слов следователя, проводились экспертизы в рамках доследственной проверки. При этом вторая сторона (потерпевших) даже не была опрошена, о ходе проверки не сообщалось, какие экспертизы назначались, не уведомляли. Следователь не попыталась связаться с Дарьей, хотя имела все ее контактные данные.

«Я же, в свою очередь, неоднократно предпринимала попытки связаться со следователем. С результатами этой проверки мне не дали ознакомиться. Мне неизвестно, чем занимался следователь все это время. Я как заинтересованная сторона по независящим от меня обстоятельствам не могу реализовать право на защиту моего малолетнего ребенка, которое гарантировано нашим государством».

Фактическая скорость движения автомобиля "Мерседес" экспертизой определена - 97 км/час. И в тексте постановления следователь ссылается на заключение эксперта:

«В данной дорожной ситуации действия водителя автомобиля "Мерседес" по выбору скорости движения не соответствовали требованиям п.10.1 ПДД РФ, и данное несоответствие, с экспертной точки зрения, находится в причинной связи с наступившими последствиями (фактом ДТП) и являются причиной происшествия».

На видео с камеры наблюдения хорошо видно, что и велосипедист, и водитель автомобиля двигались на запрещающий сигнал светофора. Но очевидно, что автомобиль является несоразмерно большим источником опасности на дороге, чем велосипед, и по степени тяжести последствия при ДТП будут намного больше, что накладывает на автомобилистов дополнительную ответственность. Фактически, в результате нарушений ПДД водителем автомобиля погиб человек, а отвечать за это никто не будет. Водитель "Мерседеса", возможно, и сейчас носится по дорогам нашего города, при этом неизвестно, сможет ли он остановиться в очередной раз…

«Возможно, по мнению следователя, в этом страшном ДТП и может усматриваться вина обоих, однако человеческая жизнь является высшей ценностью в этом мире. Для одного цена ошибки - царапины на автомобиле, для другого - жизнь. А если бы на месте велосипедиста был бы чей-то ребенок? Если каждый будет так поступать, во что превратится наш город?»,

- задает справедливые вопросы Дарья.

Бывшая жена погибшего считает, что эта ситуация создает опасный прецедент: по логике следователя, игнорирование правил дорожного движения, повлекшее смерть одного из участников, не влечет никакой ответственности.

«Насколько я понимаю, следователем не принималось во внимание техническое состояние (исправность) автомобиля, неизвестно, имел ли водитель право управлять этим автомобилем, не рассматривалась версия умышленного причинения вреда здоровью (таким изощренным способом), а также возможность водителя автомобиля минимизировать ущерб при неизбежности ДТП. Все это говорит о качестве проведения проверки, и принятия поспешного, невзвешенного, необъективного решения, так как, вероятно, предельный срок проведения доследственной проверки истекал (6 месяцев от момента регистрации сообщения до вынесения решения об отказе в возбуждении уголовного дела)»,

- подчеркивает Дарья.

И Дарья Никулина, и ее адвокат считают, что объективно разобраться в сложившейся ситуации возможно только в рамках расследования уголовного дела, так как следователь будет обладать всей широтой возможностей, предусмотренной уголовным законодательством, что повлечет реализацию установленных в нем принципов и принятие справедливого решения.

В этой трагедии много мистических совпадений: мама Александра погибла 27 июля, его дочь Соня родилась 27 июля. Сам Александр умер после ДТП 27 августа, ему было 27 лет…Сейчас его дочь очень скучает по папе, не расстается с кулончиком в виде медвежонка, который он ей подарил за неделю до смертельного ДТП.

Дарья Никулина намерена бороться с несправедливостью: вместе с адвокатом они обратятся в прокуратуру с требованием назначить повторное расследование дела. // Фото: freepik.com.