Сегежанин может попасть в тюрьму на три года за избиение жены

В отдел полиции Сегежи из местной больницы поступил сигнал о том, что в учреждение госпитализировали 42-летнюю женщину с телесными повреждениями. По сообщению пресс-службы МВД, обстоятельства случившегося с ней происшествия установил участковый уполномоченный.

Как выяснилось, травмы потерпевшей нанес супруг. Женщина в очередной раз застала 40-летнего мужа в состоянии алкогольного опьянения. Из-за ее претензий по этому поводу произошла ссора, в ходе которой сегежанин ударил жену по лицу с такой силой, что пришлось вызывать скорую помощь. Врачи диагностировали переломы челюсти и носа.

«За умышленное нанесение травм в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ, максимальная санкция по которой – до трех лет лишения свободы»,

- рассказали в пресс-службе ведомства. Фото: pxhere.