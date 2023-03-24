Сегежанин хотел взять наркотик из тайника, его поймали прохожие

Жителя Сегежи признали виновным в покушении на незаконное приобретение наркотиков. Мужчину приговорили к 320 часам обязательных работ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Интересно, что наркомана поймали бдительные граждане. Люди увидели, что он ищет тайник по полученным заранее координатам.

Но осуществить задуманное сегежанин не смог – прохожие его догнали, вызвали наряд полиции и передали злоумышленника прибывшим силовикам. // фото: freepik.com