После ограбления мужчины в Карелии осудили и налетчиков, и его самого

Пятеро жителей Петрозаводска ворвались в дом к знакомому в селе Заозерье. Они избивали мужчину и вынуждали отдать им наркотики, потом забрали деньги и скрылись. В итоге наказали всех – налетчиков за грабеж и покушение на хищение, а их жертву – за хранение крупной партии запрещенных веществ, сообщили в прокуратуре Карелии.

Эти события произошли еще в январе 2021 года, но злоумышленников долго не могли задержать, они скрывались, были объявлены в розыск. Четверо из пятерых уже имели судимости ранее.

Группа подъехала к знакомому на автомобиле. Когда тот открыл дверь, злоумышленники ворвались в дом. Они били мужчину по телу и голове, требовали отдать деньги и наркотики.

Потом один из грабителей нашел в тайнике 28 тысяч рублей. На шум отреагировали бдительные соседи, нападавшие скрылись с похищенными деньгами.

На место ЧП прибыли полицейские и обнаружили у потерпевшего наркотические средства в крупном размере.

Преступников в конце концов нашли, троим назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 2 месяца, 6 лет 6 месяцев и 7 лет 2 месяца.

Двоих приговорили к принудительным работам на срок 4 года 10 месяцев и лишению свободы на срок 6 лет 2 месяца условно с испытательным сроком 4 года 11 месяцев соответственно.

Ранее 52-летнего потерпевшего осудили за незаконное хранение наркотических средств и назначили наказание в виде лишения свободы условно. // фото: pixabay.com