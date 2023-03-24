24 марта 2023, 17:31
Автопоезд попал в ДТП и перекрыл подъезд к Медвежьегорску на «Коле»
Большегруз перегородил дорогу, автомобилистам приходится ехать в объезд
Движение между федеральной автодорогой и Первомайской улицей в Медвежьегорске перекрыто с утра 24 марта. Трассу перегородил большегруз, сообщают в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Судя по фотографиям, перевозивший крупногабаритную технику автопоезд не смог развернуться и застрял, сделав проезд невозможным.
Как сообщили в Управтодор Карелии, закрыто движение между федеральной трассой Р-21 «Кола» и улицей Первомайской в Медвежьегорске по автодороге «Подъезд к Первомайский», км 1.
Дорожники организовали объезд по федеральной трассе А-119 Вологда-Медвежьегорск. Как сообщают очевидцы, до настоящего момента большегруз не убрали. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте