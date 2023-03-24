Женщина подделала подпись умершей подруги и завладела ее автомобилем

Предприимчивая жительница Карелии подделала подпись умершей подруги, подготовила фиктивный договор и смогла завладеть чужим автомобилем. Машина же должна была достаться дочери умершей женщины. В ситуацию вмешались следователи.

Несколько лет назад женщина предложила знакомой использовать ее личный автомобиль в производственных целях и в интересах фирмы, которой руководила. До 2021 года женщина пользовалась чужим авто по доверенности, однако ее подруга умерла. В сентябре 2021 года после смерти женщины согласно нормам гражданского законодательства ее имущество перешло в собственность несовершеннолетней дочери, 2011 года рождения.

Расставаться с чужим автомобилем женщина, судя по всему, не торопилась. Как считают в Следкоме Карелии, она подготовила фиктивный договор купли-продажи автомобиля, подделав подпись погибшей женщины и указав недостоверные сведения.

В итоге машина стоимостью более 1 700 000 рублей больше не значилась в наследстве, а несовершеннолетняя девочка не могла на нее претендовать. Однако обман был раскрыт. 47-летняя женщина стала фигуранткой дела о краже. Ее осудили и назначили штраф. // фото unsplash.com