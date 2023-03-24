Житель Карелии обманул земляка с помощью соцсети

В полицию Кеми обратился местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенника и потерял 24 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он разместил в соцсети объявление о том, что хочет купить подержанный монитор. В районной группе ему ответил незнакомец, предложивший купить товар за 1500 рублей. Кемлянин сразу перевел деньги, но на следующий день продавец поднял цену вдвое. Покупатель согласился и на нее.

Далее собеседник сообщил, что при транспортировке монитор повредился, и предложил вернуть деньги. Правда, его карта оказалась заблокирована. Потерпевший вызвался помочь и перечислил необходимую для разблокировки сумму. Далее под разными предлогами у него выманили дополнительные средства. Их никто не компенсировал.

Полицейские нашли подозреваемого - им оказался 30-летний житель Кеми. Выяснилось, что никакого монитора у него вообще не было.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде. // Фото: unsplash.com