Счетная палата предложила ежегодно выплачивать 20 тысяч рублей к школе

Выплаты на детей школьного возраста в России предложили сделать ежегодными. Счетная палата полагает, что семьям надо перед учебным годом выделять по 20 тысяч рублей, пишет РБК.

Пособие предлагают выплачивать из материнского капитала. Счетная палата оценила, что каждый год расходы российского бюджета по этой статье составят порядка 60 миллиардов рублей.

Согласно расчетам ведомства, собрать в школу мальчика сегодня стоит примерно 19,3 тысячи рублей, девочку - 23,8 тысячи.

Счетная палата также предложила снять и иные ограничения, установленные на выплаты из материнского капитала. // Фото: np-vesti.ru