Кардиолог назвал неожиданные симптомы приближающегося инфаркта

Кардиолог Юрий Кремнев рассказал о том, что такие симптомы, как боль в руке или животе могут указывать на инфаркт. Слова специалиста приводит «Москва24».

К неочевидным и неожиданным признакам инфаркта медик отнес также рвоту и боль в локте.

«Например, у человека болит рука, плечо. Делаешь ЭКГ, а там изменения на кардиограмме. Это проявление ишемической болезни», - назвал симптомы приближающегося инфаркта Кремнев, добавив, что во врачебной практике такие случаи встречаются редко.

Медик назвал и типичные проявления инфаркта - в их число он включил подъем давления, головную боль, нарушение дыхания, головокружение, сжимающие или жгучие боли в области сердца. В таком случае необходимо сразу измерить давление. Для профилактики инфарктов врач посоветовал раз в год делать кардиограмму, сдавать анализы на холестерин и сахар. Фото pixabay.com/mirkosajkov