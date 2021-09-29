Помидоры, огурцы и картофель подорожали в России

За неделю с 21 по 27 сентября цены на плодоовощную продукцию в России выросли, в среднем, на 0,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Свежие помидоры за неделю стали дороже на 10,05%, огурцы - на 4,19%, картофель - на 1,77%. Свежая белокочанная капуста подешевела на 0,46%, репчатый лук - тоже на 0,46%, морковь - на 1,2%, а яблоки упали в цене, в среднем, на 2,01%.

С начала года к 27 сентября картофель в России подорожал на 30,25%, капуста - на 86,92%, лук - на 21,83%. Морковь с начала года выросла в цене на 34,06%, яблоки - на 0,06%. Свежие огурцы подешевели на 45,62%, помидоры - на 28,93%. Фото pixabay.com/kie-ker