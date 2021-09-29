Подросток надышался освежителя воздуха и умер в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 14-летний подросток надышался освежителя воздуха и умер. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Трагедия произошла 28 сентября. Днем в скорую помощь позвонили дети и рассказали, что их другу стало плохо. Они находились в квартире пострадавшего.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть восьмиклассника. Рядом с ним находились двое ребят того же возраста, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Друзья погибшего рассказали, что по дороге из школы они купили баллон освежителя воздуха и полиэтиленовые пакеты и пошли на квартиру. Там школьник распылил содержимое баллончика в пакет и стал дышать. Ему сразу стало плохо.

Известно, что мальчик жил с мамой, его семья характеризуется как благополучная. Мать погибшего пока не может общаться с полицией из-за шока. Фото pixabay.com/khantayyab98