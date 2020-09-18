Счастливые числа помогли женщине стать миллионером

Жительница Австралии 20 лет каждую неделю играла в лотерею одними и теми же числами и наконец сорвала джекпот. Удача улыбнулась женщине в розыгрыше, который прошел 15 сентября, пишет издание UPI.

Австралийка пояснила, что так давно использует свои любимые числа, что даже уже и не помнит, что именно они обозначают. Тем не менее, успех женщине они в итоге принесли.

Победительница выиграла 14,6 миллиона австралийских долларов. Женщина призналась, что пока не знает, как именно потратит деньги. При этом она хочет купить себе новую машину и поделиться выигрышем с родными. Австралийка также призналась, что точно продолжит работать.

«Я не знаю, что буду делать, если выйду на пенсию. Я насквозь деревенская девушка. Я работала последние 30 лет и не думаю, что смогу легко уйти. Я и сейчас на работе, у меня столько дел!» - заявила она.