В Windows появилась долгожданная функция

У юзеров Windows появилась возможность пользоваться функцией, которую многие давно ждали. Разработчики Microsoft создали возможность соединять компьютер с телефоном и выводить на большой экран мобильные приложения, пишет «Российская газета».

Отныне данной функцией могут пользоваться все обладатели ОС Windows 10. Однако, пока что нововведение работает только с телефонами Samsung.

Чтобы новая функция действовала, достаточно, чтобы смартфон и компьютер находились в одной локальной сети и были синхронизированы через приложение «Ваш телефон». Ярлыки мобильных приложений можно сохранять на рабочем столе и в панели задач. Возможен также запуск нескольких мобильных приложений одновременно и переключение между ними, пишет издание.