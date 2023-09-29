Счастливчик выиграл в лотерею рекордную сумму

В США участник лотереи сорвал рекордный джекпот в 1,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает New York Post.

Точная сумма приза составила 1,58 миллиарда долларов. Победитель вышел на связь. Он рассказал, что живет в штате Флорида, но свое имя предпочел скрыть.

Счастливчик еще не решил, как он получит выигрыш. По правилам, он имеет право единовременно забрать 783 миллиона долларов или получать выплаты всей выигранной суммы в течение 30 лет. // Фото: unsplash.com / Viacheslav Bublyk