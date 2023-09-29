Молодой российский турист погиб в Таиланде

Российский турист погиб в море во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщает издание The Phuket News.

По данным источника, трагедия произошла на острове Пхукет 28 сентября. 34-летний россиянин был подхвачен сильной волной во время отлива и унесен в море. На поиски туриста отправились спасатели. Они нашли мужчину и доставили его на берег, но реанимационные мероприятия не принесли результата.

Отдыхающего срочно отправили в больницу, но и там врачи оказались бессильны. Решается вопрос о возвращении тела погибшего туриста в Россию. // Фото: unsplash.com / Sumit Chinchane