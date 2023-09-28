Мужчина заскочил в магазин по дороге на работу и стал миллионером

Житель США забежал в магазин по дороге на работу и выиграл в лотерею огромную сумму. Об этом сообщает портал UPI.

По данным источника, американец зашел в торговую точку, чтобы купить напиток. Спонтанно мужчина решил приобрести несколько билетов лотереи.

Стерев защитный слой, американец обнаружил, что один из билетов принес ему 100 тысяч долларов. Счастливчик признался, что не мог поверить в то, что он увидел.

Победитель рассказал, что выигранные деньги помогут ему обеспечить свою семью. // Фото: unsplash.com / Pepi Stojanovski