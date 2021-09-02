Сборная России не смогла обыграть Хорватию в первом матче Карпина

Матч российской сборной по футболу против Хорватии 1 сентября в «Лужниках» завершился с ничейным итогом. Игра прошла в рамках отбора на чемпионат мира следующего года, пишет РБК.

Команды России и Хорватии уже в третий раз сыграли со счетом 0:0. Всего они соперничали четыре раза, и всегда играли вничью. Только в 2018 году на чемпионате мира счет был 2:2.

Обозреватели считают, что 1 сентября они наблюдали игру равных соперников, так что результат объективный. Но борьба за билет на ЧМ-2022 еще впереди.

Матч в «Лужниках» был первым для Валерия Карпина в роли главного тренера российской команды. Напомним, он сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера в конце июля. // Фото: Rusfootball/Twitter