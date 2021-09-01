Карельские волонтеры уехали в Казань на Игры стран СНГ

Делегация добровольцев из Карелии отправилась на первые в истории Игры стран СНГ. Волонтеры будут в Казани уже вечером 1 сентября, сообщили в правительстве республики.

Делегация будет находиться в столице Татарстана до окончания следующей недели. В ее состав вошли 13 жителей Петрозаводска, Суоряви, Кондопоги, Медвежьегорска.

Каждый попал в ряды волонтеров после сурового отбора, сообщила руководитель Карельского ресурсного центра развития добровольчества Дарья Маковецкая.

Некоторые добровольцы будут помогать проводить телетрансляции мероприятия, другие станут работать на парковке, есть и иные сферы применения. Участникам бесплатно предоставили проезд, проживание и питание.

Первые игры стран СНГ пойдут в Казани с 4 по 11 сентября. Участие в них примут атлеты из 10 стран мира - Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Беларуси и России.

В составе сборной России по боксу среди девушек 15 - 16 лет выступит воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №5 София Юлдашева из Карелии. // Фото: источник