Сборная Карелии по ушу завоевала медали на крупном состязании

24 сентября в Анапе завершился финал V летней Спартакиады молодёжи по ушу. В соревнованиях приняли участие 177 сильнейших спортсменов из 29 субъектов страны. За призовые места боролись и ушуисты из Карелии, сообщает паблик «Спорт – норма жизни Карелия».

Так, в дисциплине таолу-дуйлянь цисе пара Андрея Столетова и Дмитрия Гуриновича уверенно одержала победу и поднялась на первую ступень пьедестала. Тренер спортсменов – Александр Стригин. В этом же виде программы Величко Денис и Репухов Кирилл, которых тренирует Натиг Велиев, завоевали бронзу.

Еще двое спортсменов, Данил Абрамов и Никита Хаяйнен, остановились в шаге от пьедестала и заняли 4 место. В командном зачёте сборная Карелии разместилась на девятой строчке. // Фото: «Спорт – норма жизни Карелия»