Карельский боксер взял серебро Чемпионата мира среди военных

Боксер из Карелии Константин Опольский стал призером Чемпионата мира среди военнослужащих, который прошел в Москве. Как сообщает паблик Минспорта Карелии, в финальном поединке наш атлет уступил сопернику из Узбекистана.

– Константин выложился на 100%, но судьи приняли решение не в его пользу, – говорится в сообщении.

По итогам состязаний Константин Опольский выполнил норматив «Мастер спорта России международного класса». По информации РИА «Новости», сборная России на турнире выиграла общий командный зачет. Россияне завоевали семь золотых, четыре серебряных и бронзовую медали.