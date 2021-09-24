24 сентября 2021, 17:00
Спорт

В Петрозаводске открыт набор детей в футбольный клуб «Витязь»

Дошкольников 2015 – 2018 года рождения приглашают на первую бесплатную тренировку

Клуб «Витязь» сотрудничает с  ведущими профессиональными футбольными академиями страны: «ЦСКА», «Локомотив», «Динамо»  и другие.

Одно из главных преимуществ клуба «Витязь»: дети с первых занятий погружаются в атмосферу настоящего футбола. Пропитываются азартом, воспитывают волю к победе и вырабатывают командный дух.

Тренеры прошли жёсткий отбор и специальную подготовку, изучили методику и психологию детей, поэтому с воспитанниками работают самые настоящие профессионалы, преданные своему делу. У спортивного директора имеется лицензия РФС!

Каждое занятие проводится по  индивидуальной программе в зависимости от возраста воспитанников, уровня их подготовки и предусматривает все нормы травмобезопасности. На тренировках очень большое разнообразие упражнений, вызывающее интерес у детей. 

Футбольный клуб «Витязь» может стать для ребенка началом дороги в большой футбол!

Узнать больше дополнительной информации или записаться на тренировку можно по телефону: 
8 (911) 430-06-66   или ВКонтакте

Адреса работы залов:

- Герцена, 1; понедельник и среда 18.00

- Первомайский 37А; вторник и пятница 18.00 и 19.00

- Сортавальская, 7Б; пятница 19.00 и воскресенье 16.00

На правах рекламы.

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