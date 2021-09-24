В Петрозаводске открыт набор детей в футбольный клуб «Витязь»
Клуб «Витязь» сотрудничает с ведущими профессиональными футбольными академиями страны: «ЦСКА», «Локомотив», «Динамо» и другие.
Одно из главных преимуществ клуба «Витязь»: дети с первых занятий погружаются в атмосферу настоящего футбола. Пропитываются азартом, воспитывают волю к победе и вырабатывают командный дух.
Тренеры прошли жёсткий отбор и специальную подготовку, изучили методику и психологию детей, поэтому с воспитанниками работают самые настоящие профессионалы, преданные своему делу. У спортивного директора имеется лицензия РФС!
Каждое занятие проводится по индивидуальной программе в зависимости от возраста воспитанников, уровня их подготовки и предусматривает все нормы травмобезопасности. На тренировках очень большое разнообразие упражнений, вызывающее интерес у детей.
Футбольный клуб «Витязь» может стать для ребенка началом дороги в большой футбол!
Узнать больше дополнительной информации или записаться на тренировку можно по телефону:
8 (911) 430-06-66 или ВКонтакте.
Адреса работы залов:
- Герцена, 1; понедельник и среда 18.00
- Первомайский 37А; вторник и пятница 18.00 и 19.00
- Сортавальская, 7Б; пятница 19.00 и воскресенье 16.00
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