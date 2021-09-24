Карельский биатлонист вошел в десятку сильнейших на Первенстве России

Карельский спортсмен попал в десятку показавших лучший результат на Первенстве России по биатлону. Оно завершилось в Саранске, сообщили в Министерстве образования и спорта Карелии.

Соревнования собрали юношей и девушек 15-16 лет. Первенство закончилось индивидуальной гонкой на роллерах.

Лучшим из карельских спортсменов среди юношей на дистанции 10 километров стал биатлонист Илья Тарасов. Он занял 9 место.

Тренеры спортсмена - Надежда Мирощенко и Анатолий Цветков. // Фото: источник