Сбербанк выделил компании «Век» около 240 млн рублей

Карельское отделение Сбербанка и АО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» заключили договор о финансировании строительства дома №10 жилого комплекса «Каскад» в Петрозаводске. Реализация проекта позволит ввести в эксплуатацию порядка 10,3 тыс. кв. м нового жилья.

Сделка предполагает использование счетов эскроу – специальных счетов условного депонирования, на которые покупатели квартир вносят оплату единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию - такой механизм обеспечивает защиту интересов будущих собственников жилья. Доход, получаемый от размещения средств покупателей, используется для снижения ставки застройщику.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк:

Сбербанк – один из основных партнеров отрасли жилищного строительства в Карелии. Мы понимаем, как важно для покупателей недвижимости быть уверенными в соблюдении сроков сдачи квартир, в приобретении комфортного и качественного жилья, и активно поддерживаем идеи и начинания наших партнеров. Уверен, что новый дом будет построен с соблюдением всех требований и точно в срок.

Строительная компания «Век» является одним из лидеров строительного рынка Республики Карелия. Застройщик - единственный в Карелии шестикратный обладатель престижной общественной награды в сфере долевого строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России». ЖК «Каскад» решением Союза архитекторов Карелии признан победителем профессионально-архитектурной премии в номинации «Градостроительство-проект» за проект застройки микрорайона Древлянка-9 в г. Петрозаводске.

Наталья Душкина, коммерческий директор АО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век»: