Сбербанк продолжает работу по созданию филиала в Китае

Сбербанк сообщал о намерениях открыть филиал в Китае в ноябре 2022 года. Филиал планировалось открыть в дополнение к уже существующему представительству Сбербанка в стране.



У нас все идет в соответствии с планом в Китае. Это достаточно длинная процедура - открытие филиала международного банка в Китайской Народной Республике, но все идет в соответствии с процедурой, то есть идут формальные действия,

- первый зампред банка Александр Ведяхин.



Кроме того, Сбербанк рассматривает возможность реализации проектов в Африке в сотрудничестве со своими российскими клиентами.