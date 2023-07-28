28 июля 2023, 15:11
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Сбербанк продолжает работу по созданию филиала в Китае

Представительство планировалось открыть в дополнение к уже существующему

Сбербанк сообщал о намерениях открыть филиал в Китае в ноябре 2022 года. Филиал планировалось открыть в дополнение к уже существующему представительству Сбербанка в стране.
 

У нас все идет в соответствии с планом в Китае. Это достаточно длинная процедура - открытие филиала международного банка в Китайской Народной Республике, но все идет в соответствии с процедурой, то есть идут формальные действия,

- первый зампред банка Александр Ведяхин.

Кроме того, Сбербанк рассматривает возможность реализации проектов в Африке в сотрудничестве со своими российскими клиентами.

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