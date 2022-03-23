СберБанк отмечает рост популярности сервиса «Плати QR» в Карелии

Почти 1,5 тысячи предпринимателей республики используют сервис оплаты покупок по QR-коду от Сбера. Он дает юридическим лицам возможность принимать безналичные платежи без использования специального оборудования, с минимальной комиссией за услуги эквайринга. «Плати QR» также позволяет сократить время обслуживания, которое могло быть затрачено на пересчёт наличных.

Оплатить покупку с помощью сервиса можно несколькими способами. Первый - когда клиент самостоятельно формирует QR-код в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а кассир сканирует его с экрана телефона. Для этого достаточно нажать на значок QR-кода в левом верхнем углу приложения и перейти на вкладку «Оплатить». Второй – когда клиент с помощью приложения СберБанк Онлайн считывает QR-код, размещенный в распечатанном виде в кассовой зоне или выведенный кассиром на монитор покупателя или кассовую ленту. Для этого комера смартфона наводится на QR-код и открывается приложение СберБанк Онлайн по интерактивной ссылке в коде.

Способ оплаты зависит от того, какой вариант выбран торговым предприятием. В крупных сетевых магазинах чаще применяется технология сканирования персонального QR-кода покупателя, что позволяет быстро проводить операцию оплаты, используя обычный сканер штрихкодов. Предприятия малого бизнеса часто выбирают печатный вариант QR-кода. А предприятия, использующие кассу «Эвотор», имеют возможность принимать оплату по QR любым из этих способов.

"Плати QR" — это оптимальное решение для клиентов и предпринимателей, особенно для представителей малого и микробизнеса. Наличие возможности расплачиваться телефоном, не прибегая к банковской карте, может стать в текущих условиях дополнительным конкурентным преимуществом. Оплата покупки по QR-коду осуществляется с помощью любого смартфона, даже без функции NFC. При использовании такого способа расчетов участникам программы лояльности «СберСпасибо» начисляются бонусы, как и при оплате картой,

- отмечает управляющий Карельским отделением ПАО СберБанк Константин Бугрим.

Подключение к «Плати QR» бесплатное. Возможность подать заявку есть в приложении или на сайте Сбера.