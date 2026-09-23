Сбер запустил сервис для оформления семейной налоговой выплаты

Проект развивает партнёрство государства и бизнеса в цифровизации социально значимых услуг. Новую меру поддержки можно оформить через привычное банковское приложение

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Сбер первым среди российских банков запустил пилотный сервис, который позволяет семьям оформить семейную налоговую выплату через привычное банковское приложение. Проект развивает цифровое взаимодействие государства и бизнеса. Задача пилота — сделать получение новой меры государственной поддержки проще и понятнее для семей и постепенно расширять доступность такого клиентского пути.

Семейная налоговая выплата — новая мера государственной поддержки, которая действует в России с 2026 года и позволяет семьям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного НДФЛ. Получить выплату за уплаченный в 2025 году налог могут семьи, включая семьи с усыновлёнными детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе.

Сбер выступает технологическим партнёром государства, помогая интегрировать государственные сервисы в привычные для людей цифровые каналы. Новый пилот продолжает эту работу: государство определяет меру поддержки и условия её получения, а банк помогает сделать путь к ней максимально простым для человека.

Сервис в пилотном режиме доступен клиентам в СберБанк Онлайн для Android и в веб-версии. На iOS сервис пока недоступен. Поэтапный запуск позволит отработать новый механизм взаимодействия между банком и государственными информационными системами, оценить и улучшить клиентский путь и подготовить сервис к дальнейшему масштабированию.

Подать заявление можно полностью онлайн. В СберБанк Онлайн для Android достаточно найти через поиск «Семейную налоговую выплату», в веб-версии — перейти в раздел «Все сервисы», далее в раздел «Госуслуги». В сервисе человек может проверить доступность ему данной выплаты и, если она ему положена, заполнить заявление, авторизоваться через «Госуслуги» и дать согласие на передачу данных (если оно не было предоставлено ранее). Подать заявление необходимо в срок до 30 сентября включительно.

В социальной сфере удобство получения помощи — одна из важнейших задач. Сотрудничество государства и бизнеса даёт такую возможность. Новую меру поддержки — ежегодную семейную выплату — с 1 июня получило уже порядка 1,4 миллиона человек. А с возможностью оформить её теперь и через приложение Сбербанка клиентский путь станет более комфортным,

- отметила первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

Государство последовательно развивает меры поддержки семей, а наша задача как партнёра — помогать людям пользоваться ими в привычных цифровых каналах. Семейная налоговая выплата — новая и масштабная мера поддержки, которая потенциально охватывает миллионы людей. Поэтому особенно важно с самого начала выстроить понятный цифровой путь её получения. Сбер первым среди банков запускает такой сценарий в пилотном формате. За сложным процессом обмена данными человек должен видеть всего несколько понятных действий в привычном приложении. Мы рассчитываем, что этот опыт станет основой для дальнейшего развития взаимодействия банков и государства и позволит масштабировать такие цифровые решения на социально значимые услуги,

- подчеркнул директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Пётр Днепровский.

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