Сбер выдал более 2,5 тыс. карт «ЕКП Карельская»

В преддверии холодов для держателей добавили новый сервис – запись на шиномонтаж

Фото: Сбер

Сбер продолжает развивать в Карелии региональную карту «ЕКП Карельская».

По состоянию на 9 октября 2026 года в банк поступило 5,8 тыс. заявлений на оформление карты, выдано более 2,5 тыс. карт. С учётом других банков-участников проекта жителям региона уже выдано 2,8 тыс. карт.

«ЕКП Карельская» — региональная карта, которая объединяет возможности льготного проезда, банковских и бонусных карт. Держатели получают скидки и специальные предложения от партнёров программы. Сбер совместно с правительством республики прорабатывает новые бонусные механизмы и сервисы для пользователей.

Карта «ЕКП Карельская» уже стала для жителей республики удобным инструментом в повседневных поездках и покупках. Мы продолжаем наполнять её новыми сервисами и одно из них сейчас, в преддверии холодов, становится особенно актуальным — запись на шиномонтаж. Это позволяет автовладельцам своевременно подготовить машину к зимнему сезону. Вместе с правительством республики будем и дальше расширять перечень возможностей и бонусов для держателей карты,

- подчеркнул управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Виноградов.

Получить карту «ЕКП Карельская» могут граждане России старше 14 лет с регистрацией в Республике Карелия. Для оформления необходимы паспорт и СНИЛС. Подать заявку можно в отделениях Сбера.

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