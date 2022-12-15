Сбер: онлайн-заказы лекарств в СЗФО выросли на 62%

За 11 месяцев 2022 года количество заказов Сбер Еаптеки в СЗФО в интернет-аптеке увеличилось на 62%.

В регионе открыто 10 хабов Сбер Еаптеки, 3 собственных аптек-хабов и 16 аптек в отделениях Сбера. 46% заказов приходится на курьерскую доставку безрецептурных лекарств, 54% — на онлайн-заказы с самовывозом из собственных и партнерских аптек. Чаще всего за 11 месяцев 2022 года, жители региона заказывали обеззараживающие (доля равна 21%), жаропонижающие (12%), препараты для улучшения пищеварения (9%), назальные капли (7%) и болеутоляющие (5%).



Товары для здоровья и лекарственные средства можно приобрести как в отделениях Сбера, так на сайте или мобильном приложении. При заказе онлайн доступна доставка на дом и самовывоз из собственных и партнерских аптек. Сейчас в Северо-Западном федеральном округе действует 1178 пунктов самовывоза, из них 374 – в Санкт-Петербурге.



На дом курьеры доставляют заказы, не содержащие рецептурные препараты. Лекарства, которые отпускаются по рецепту, можно приобрести в пунктах Сбер Еаптеки, а также заказать онлайн и забрать самовывозом из аптеки, оплатив на месте. Среднее время курьерской доставки заказа составляет в среднем 2 часа.