Сайт «ТНС энерго Карелия» стал удобным ресурсом общения с клиентами

События прошлого года доказали, что мир вокруг может измениться кардинально и внезапно. Все знакомые нам схемы взаимодействия трансформируются и эволюционируют.

Поэтому в «ТНС энерго Карелия» сделали так, чтобы практически все вопросы энергосбытовой деятельности можно было решить в доступной бесконтактной форме.

Одним из главных каналов общения с клиентами стал корпоративный сайт, функционал которого постоянно расширяется.

Сегодня форма обратной связи «Обращение в компанию» дает возможность клиентам, руководствуясь простыми подсказками, сформировать запрос так, чтобы он был обработан максимально быстро. Для удобства абонентов в каждой рубрике сформированы подразделы, упрощающие составление заявления. Не забудьте прикрепить документы по Вашему вопросу – такая опция тоже предусмотрена.

В «ТНС энерго Карелия» стараются предоставить возможность дистанционного обращения по самому широкому спектру тем. К примеру, не так давно для упрощения процесса заключения либо переоформления договора корпоративный интернет-ресурс был дополнен формой «Заключение договора энергоснабжения онлайн». Там же размещен список документов, необходимых для предоставления собственником, а также образец договора.

Все обращения незамедлительно направляются в систему обработки и поступают профильным специалистам.

Направление запроса на сайте имеет массу преимуществ: за несколько минут и в удобное для себя время можно подать заявление, не выходя из дома; так мы заботимся о здоровье наших потребителей, организуя взаимодействие с компанией максимально комфортно

– рекомендует начальник департамента по работе с потребителями Владимир Сергеичев.

Напомним, также на сайте компании можно:

получить консультацию специалиста;

передать показания;

оплатить счет за электроэнергию, а также другие ЖКУ, налоги, штрафы, пошлины и мобильную связь;

подключить электронную квитанцию.

«ТНС энерго Карелия»: меняемся для вашего комфорта!

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