Сайт «ТНС энерго Карелия» стал удобным ресурсом общения с клиентами
События прошлого года доказали, что мир вокруг может измениться кардинально и внезапно. Все знакомые нам схемы взаимодействия трансформируются и эволюционируют.
Поэтому в «ТНС энерго Карелия» сделали так, чтобы практически все вопросы энергосбытовой деятельности можно было решить в доступной бесконтактной форме.
Одним из главных каналов общения с клиентами стал корпоративный сайт, функционал которого постоянно расширяется.
Сегодня форма обратной связи «Обращение в компанию» дает возможность клиентам, руководствуясь простыми подсказками, сформировать запрос так, чтобы он был обработан максимально быстро. Для удобства абонентов в каждой рубрике сформированы подразделы, упрощающие составление заявления. Не забудьте прикрепить документы по Вашему вопросу – такая опция тоже предусмотрена.
В «ТНС энерго Карелия» стараются предоставить возможность дистанционного обращения по самому широкому спектру тем. К примеру, не так давно для упрощения процесса заключения либо переоформления договора корпоративный интернет-ресурс был дополнен формой «Заключение договора энергоснабжения онлайн». Там же размещен список документов, необходимых для предоставления собственником, а также образец договора.
Все обращения незамедлительно направляются в систему обработки и поступают профильным специалистам.
Направление запроса на сайте имеет массу преимуществ: за несколько минут и в удобное для себя время можно подать заявление, не выходя из дома; так мы заботимся о здоровье наших потребителей, организуя взаимодействие с компанией максимально комфортно
– рекомендует начальник департамента по работе с потребителями Владимир Сергеичев.
Напомним, также на сайте компании можно:
- получить консультацию специалиста;
- передать показания;
- оплатить счет за электроэнергию, а также другие ЖКУ, налоги, штрафы, пошлины и мобильную связь;
- подключить электронную квитанцию.
«ТНС энерго Карелия»: меняемся для вашего комфорта!
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