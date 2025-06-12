Сайт РЖД подвергся жесткой атаке

Сайт и мобильное приложение РЖД сегодня подверглись серьезной DDoS-атаке. К настоящему времени работа сервисов восстановлена, сообщает Telegram-канал компании.

Сегодня работа сайта и приложения сильно пострадали из-за атаки хакеров. В компании отмечали, что возможны перебои, но кассы работали стабильно.

«Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения. Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание»,

- говорится в сообщении компании. © «Петрозаводск говорит»