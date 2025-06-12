Мужчина открыл стрельбу по мешавшим ему отдыхать подросткам

В Тверской области мужчина открыл огонь из пневматической винтовки по подросткам, которые мешали ему отдыхать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

По данным источника, инцидент случился в селе Верхняя Троица вечером 11 июня. Местный житель решил проучить подростков, которые досаждали ему звуками мототехники. Он взял пневматику и начал стрелять.

В результате стрельбы 17-летняя девушка получила ранение легкого. Пострадавшая оказалась в больнице.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»