Санкции не помешали поставкам смазочных материалов из Нидерландов

«Ойлмаркет» открылся в карельской столице в ноябре 2020 года и вот уже почти два года успешно поставляет в нашу республику продукцию голландской компании North Sea Lubricants B.V. Решение создать свою фирму, стать эксклюзивным дистрибьютором европейского производителя, а затем и мультибрендовым маркетплейсом в сфере автомобильных масел и запчастей приняли два года назад четверо специалистов. Все они проработали в этой сфере больше 15 лет, прежде чем организовали собственное дело. Отличное знание специфики рынка, поставщиков и продукции позволили быстро завоевать доверие покупателей, создать внушительную клиентскую базу и продать за такой относительно короткий период более 100 тысяч литров моторных, гидравлических и трансмиссионных масел North Sea Lubricants.

Определенную положительную роль здесь сыграли, как это ни странно, западные санкции. Из-за них многие крупные и известные бренды вынужденно ушли с российского рынка. Мы же очень удачно выбрали в качестве флагмана не очень раскрученного пока голландского производителя North Sea Lubricants. И в этом сейчас наше преимущество. Компания больше известна в скандинавских странах и пока не попала в зону внимания инициаторов санкций. Это позволяет ей до сих пор успешно поставлять свою продукцию на российский рынок. Изменилась, пожалуй, только маршруты поставок. Если раньше продукцию везли через Польшу и Белоруссию, то сейчас – через Турцию и Казахстан. Это не параллельный импорт. Поставки официальные, груз проходит таможню с оформлением всех стандартных документов. Мы предлагаем сертифицированный товар высокого европейского качества, а этим сейчас немногие могут похвастаться,

- рассказали в компании.

Если более подробно говорить именно о преимуществах продукта из Голландии, то главное его достоинство – качественная база. Основой служит норвежская нефть, более чистая по своему составу, чем российская. Все присадки также импортного производства. Масла производятся в Нидерландах на современном заводе в городе Дордрехте – одном из крупных европейских нефтеперерабатывающих центров. Там же происходит конечный розлив продукции: таким образом гарантируется оригинальность и защита товара от фальсификации. При этом покупателям не надо переплачивать за громкое имя, что позволяет дистрибьюторам компании работать под девизом «Европейское качество по доступной цене». В свое время это стало одним из решающих аргументов при выборе основного поставщика для компании «Ойлмаркет».

Другим важным аргументом был широчайший спектр применения голландских масел: от лодочных моторов, мотоциклов и частных авто до грузовиков и любой спецтехники. Поэтому среди клиентов «Ойлмаркета» уже есть крупные горнодобывающие компании Карелии, предприятия лесопромышленного комплекса, различные производства, строители, грузоперевозчики, автосервисы. Многие из них использовали раньше масла известных марок, но затем столкнулись с дефицитом этой продукции и заоблачными ценами на ее остатки у российских поставщиков. В этой ситуации отличным решением стала продукция голландского производителя, которая устроила покупателей и по цене, и по качеству.

С самого начала в компании «Ойлмаркет» делали акцент на индивидуальный подход к клиентам. Для каждого здесь подбирают масло, которое максимально соответствует характеристикам его автомобиля или другой техники. Ведь не секрет, что правильно подобранное масло значительно увеличивает срок эксплуатации любого оборудования. И эти рекомендации не ограничиваются только маркой North Sea Lubricants. Здесь прекрасно ориентируются и среди других брендов, поэтому всегда смогут предложить по соотношению цена/качество то, что нужно конкретному покупателю. Для кого-то это будет Mobil, для кого-то Shell или Total. Пока они еще есть в России.

За годы работы в этой сфере у сотрудников компании сформировался круг надежных поставщиков с проверенной репутацией, которые гарантированно предлагают только оригинальные и качественные масла. Это полностью исключает опасность купить подделку.

Конечно, к маслу здесь обязательно подберут нужные фильтры. Также покупателям готовы предложить широкий выбор запчастей, как оригинальных, так и качественных аналогов, по вполне приемлемым ценам. Благодаря собственному большому складу доставку популярных позиций удается обеспечивать в течение 3-4 часов. Поэтому прежде чем сдавать машину в ремонт, уточните цены в «Ойлмаркете». Часто они оказываются выгоднее тех, которые вам предлагают в автосервисе.

Компания «Ойлмаркет» работает без выходных. В офисе на ул. Гоголя, д. 29 вы всегда сможете получить консультацию специалиста и заказать необходимые смазочные материалы, фильтры и запчасти. Сделать это можно и на сайте компании www.oilmarket.pro. А забрать заказ со склада компании можно в любое удобное время – он работает круглосуточно по адресу ул. Муезерская, д. 15а-15. Если у вас остались вопросы, звоните по тел.: +7(8142) 252-555.

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