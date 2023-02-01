Санавиация перевезла 15 человек в Карелии с начала года

С начала года санавиация в Карелии помогла спасти 15 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Одного человека медицинский вертолет доставил из больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска в Санкт-Петербург, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пациент получил сильные ожоги.

Людей также доставляли из Сегежи, Костомукши и Калевалы в Петрозаводск. Среди транспортированных - трое детей. // Фото: unsplash.com