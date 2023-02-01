01 февраля 2023, 14:40
Санавиация перевезла 15 человек в Карелии с начала года
В Минздраве рассказали об использовании медицинских вертолетов
С начала года санавиация в Карелии помогла спасти 15 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Одного человека медицинский вертолет доставил из больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска в Санкт-Петербург, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пациент получил сильные ожоги.
Людей также доставляли из Сегежи, Костомукши и Калевалы в Петрозаводск. Среди транспортированных - трое детей. // Фото: unsplash.com