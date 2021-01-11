Санаторий «Марциальные воды» сообщил о победе над инфекцией

В санатории «Марциальные воды» остановлено распространение норовирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Карелии.

В праздничные дни на территории курорта выявлено несколько десятков случаев норовирусной инфекции. Всего заболели 34 человека.

Сообщается, что очаг болезни локализован. Выздоровевшие гости уже уехали из санатория, но еще шесть человек, здоровье которых находится в удовлетворительном состоянии, пока пребывают в «Марциальных водах».

Норовирусы являются ведущей причиной гастроэнтерита ‒ заболевания, проявляющегося диареей и рвотой. Они способны поражать людей разного возраста и передаются контактным путем, например, через дверные ручки. Норовирусы не имеют отношения к коронавирусной инфекции.

В связи со вспышкой заболевания, прием гостей приостановлен по 17 января 2021 года включительно.

Фото с сайта mtdata.ru.