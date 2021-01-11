Любители выпить обворовали жительницу Петрозаводска

Петрозаводчанка сообщила в полицию о пропаже металлоконструкций с территории домовладения.

Подозреваемые были установлены. Ими оказались 39-летний и 28-летний, которые ранее преступали закон, рассказали в МВД.

По версии следователей, подозреваемые, имеющие пагубное пристрастие к алкоголю, похитили изделия и сбыли в металлолом. По признакам кражи возбудили и расследуют уголовное дело. (фото Алексей Сухоруков, rg.ru)