Самый сильный человек России похвалил тренажеры из Карелии
Обладатель титула «Сильнейший человек России» Вячеслав Максюта призвал жителей Саратова воспользоваться для укрепления здоровья тренажерами, изготовленными в Петрозаводске, сообщает издание Регион 64.
Друзья, предлагаю вам уникальный опыт - стать первыми испытателями тренажеров «Народного фитнес-парка», которые совсем недавно прибыли из Петрозаводска к ФОК «Юбилейный». Пока это только часть оборудования, но уже сейчас его вполне достаточно, чтобы проводить полноценные силовые тренировки на свежем воздухе!
Я планирую потренироваться сам и показать вам функционал этого оборудования! Обещаю, вы получите отличную нагрузку и будете удивлены эффективностью тренажеров,
- пообещал сегодня саратовцам силач в своем инстаграм-аккаунте.
В сентябре 2020 года Максюта объявил о сборе денег на создание тренажерного комплекса. На днях в Юбилейный прибыла фура со спортивным оборудованием для «Народного фитнес-парка». Предполагается, что площадку смогут бесплатно посещать все жители города.
Фото с сайта Регион 64