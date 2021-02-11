Самый сильный человек России похвалил тренажеры из Карелии

Обладатель титула «Сильнейший человек России» Вячеслав Максюта призвал жителей Саратова воспользоваться для укрепления здоровья тренажерами, изготовленными в Петрозаводске, сообщает издание Регион 64.

Друзья, предлагаю вам уникальный опыт - стать первыми испытателями тренажеров «Народного фитнес-парка», которые совсем недавно прибыли из Петрозаводска к ФОК «Юбилейный». Пока это только часть оборудования, но уже сейчас его вполне достаточно, чтобы проводить полноценные силовые тренировки на свежем воздухе!

Я планирую потренироваться сам и показать вам функционал этого оборудования! Обещаю, вы получите отличную нагрузку и будете удивлены эффективностью тренажеров,