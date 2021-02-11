Карельский гимнаст занял первое место на чемпионате СЗФО

Мастер спорта России международного класса Виктор Калюжин, в упорной борьбе, завоевал золотую медаль на Чемпионате Северо-Западного федерального округа России по спортивной гимнастике, в личном многоборье, сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия».

Еще один карельский спортсмен сборной команды Карелии Игнат Горобец остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место, уступив второму и третьему месту меньше одного балла.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о том, как сборная Карелии по гимнастике стала чемпионом СЗФО.



Поздравляем наших гимнастов и их тренеров!

Фото из группы «Министерство спорта Республики Карелия»