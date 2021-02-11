Карельская ориентировщица стала серебряным призером чемпионата России

В Нижегородской области проходит чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию. Спортсмены соревнуются с 10 по 15 февраля.

Среди участников – команда из Карелии. Мастер спорта России Александра Русакова завоевала серебряную медаль в лыжной гонке на дистанции 7700 м, рассказали в министерстве спорта Карелии.

Карельская спортсмена Валерия Мокринская завоевала серебро на первенстве страны. Елизавета Круць остановилась в шаге от пьедестала, заняв 4 место, Сергей Зубов – 6. (фото vk.com)